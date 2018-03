Käes on teede lagunemise aeg, järgmisest nädalast kehtestatakse riigiteedel liiklevatele sõidukitele massipiirangud

Kruusatee Viljandimaal. Foto on illustratiivne.

Järgmisest nädalast hakkab maanteeamet seadma riigiteedele massipiiranguid, et hoida ära teede kahjustusi.

„Kuna ilmaolud on muutunud kevadiseks ning teede kandevõime on sulamisperioodi tõttu nõrgenenud, tuleb rakendada massipiiranguid, et vältida suuremaid kahjustusi teedel,“ lausus maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa.

„Selleks et metsaveokid saaksid tööd teha, jätame võimaluse veoste tegemiseks õhtul ja öösel kl 19 kuni hommikul kell 9 nendel teedel, mille kandevõime seda võimaldab. Võimalus kehtib senikaua kuni püsivad miinuskraadid ja tee on tahenenud.“ Veoste tegemiseks peab vedajal olema vastav luba.

Operatiivset infot kehtestatud massipiirangutest on võimalik saada maanteeinfo lühinumbrilt 1510 või kodulehelt Tark Tee. Selleks tuleb valida paremast ülanurgast "Massipiirangud" ning klikkida lisainfo saamiseks veoauto ikoonidele. Massipiiranguga teelõigud on kaardil ära tähistatud paksu tumekollase joonega.

Eelpool nimetatud vedajad peavad loa saamiseks saatma taotluse e-postiga aadressile veoluba@mnt.ee. Vajaliku blanketi leiab maanteeameti kodulehelt liikluskorralduse blankettide juurest.

Maanteeamet jälgib olukorda riigiteedel tähelepanelikult ning kui teede kandevõime on taastunud, tühistatakse ka massipiirangud. Ühtlasi ootab amet liiklejatelt mõistvat suhtumist ja palub kehtestatud piirangutest kinni pidada.