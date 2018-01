Käesoleva aastatuhande Eesti külmarekordil -36,7 on täna 15. sünnipäev

Alates aastast 2000 ei ole Eestis külma 36,7 kraadist rohkem olnud ja see siiani kehtiv rekord pandi kirja Jõgeval 11. jaanuaril 2003, seega täna 15 aasta eest.

Tollesse aega 15 aasta taha – tänasest päev varasemasse ja päev hilisemasse – jääb veel kaks Eesti tippmarki ja need on seotud õhutemperatuuri suurte muutustega. 10. jaanuar 2003 läheb ajalukku päevana, mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur võrreldes eelmise ööpäevaga langes 20,4 kraadi võrra ja see juhtus Kundas. Kaks päeva hiljem, 12. jaanuaril 15 aasta eest mõõdeti aga ööpäeva keskmise õhutemperatuuri tõusu siiani kehtiv rekord 21,5 kraadi ja see au kuulub Valgale.

Lisaks praeguse aastatuhande tippmargile kuulub Jõgevale aga veelgi tähtsam rekord, Eesti külmarekord 43,5 miinuskraadiga 17. jaanuarist 1940. Nende mõlema tähistamiseks on Jõgeval püsti pandud nn külmasammas. Muide, 3. jaanuaril 1941 jäi Võrus napilt puudu, et krahmata Eesti külmarekord hoopistükkis endale, seal saadi kirja –43,4°C.

Viimati mõõdeti 40 ja enamgi külmakraadi Eestis 1978. aasta lõpus ja see tipnes 30. detsembril Narvas, kus fikseeriti pakast 42,6 kraadi.

Viimastel talvedel on tegu, et 30 külmakraadigi välja pigistaks. Läinud talve kõige külmem päev oli 7. jaanuar 2017, kui Võrus mõõdeti –25,0°C. Sel talvel on siiani enim olnud kõigest 9,2 külmakraadi ja sündmuskohaks Narva 2. novembril.