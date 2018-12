Kaevuomanikele avaneb hea võimalus joogivee kvaliteedi kontrollimiseks

Salvkaev on maapinnalähedasse põhjaveekihti kaevatud kaev vee võtmiseks, mille seinad on toestatud raketega. Salvkaevu läbimõõt on tavaliselt umbes 1 m, sügavus valdavalt 5 kuni 10 m ja rajatud on see põhjavee ülemistesse kihtidesse. Lõuna-Eestis ja teistes paksu moreenkattega piirkondades on kaeve, mille sügavus võib olla üle 20 m. Maapinnalähedastesse veekihtidesse rajatud salvkaevud on suhteliselt õhukese pinnakatte tõttu maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitsmata.

Puurkaev on suhteliselt väikese läbimõõduga (10…15 cm) mantel- ja/või filtertoruga kindlustatud puurauk, mis on puuritud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest. Puurkaeve rajatakse nii paksudesse pinnakattesetetesse kui ka aluspõhja lubja- ja liivakividesse.



Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedist. Uuringu on tellinud Keskkonnaministeerium Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toel Uuringu kestus: august 2018 kuni veebruar 2020. Proovide võtmine: veebruar 2019 – august 2019. Uuringu raames võetakse joogiveeproove 1 000 hajaasustuspiirkonnas olevast veevärgist. Kõigist joogiveeproovidest analüüsitakse järgmisi näitajaid: mangaan, raud, pH, hägusus, lõhn, värvus, Escherichia coli, enterokokid, coli-laadsed bakterid. Nitraaditundlikul alal ning Ida-Virumaal võetakse valitud kaevudest lisaks joogiveele ka põhjaveeproovid ning tehakse täiendavaid analüüse (nt, pestitsiidid, nitraadid, fenoolid). Uuringus osalenud inimestele antakse tagasisidet nende joogivee kvaliteedi kohta ning koostöös Terviseameti ja kohalike omavalitsustega nõustatakse inimesi nii tulemuste kui ka vajalike parendusmeetmete osas. Töö tulemusena kavandatakse meetmeid joogivee kvaliteedi parendamiseks ning koostatakse juhendmaterjal (suunatud eraisikutest kaevuomanikele) hajaasustuspiirkonnas paiknevate majapidamiste kaevude joogivee nõuetekohasuse saavutamiseks ja terviseohutuse tagamiseks. Täpsem info: www.klab.ee/joogiveeuuring Uuringust lühidalt