Kahekümne aasta pärast kannab keskkonnaminister "puusärki"

Täna Tartus toimuval metsanduse visioonikonverentsil arutletakse peateemana Eesti metsa kui meie suurima rikkuse ja metsamajanduse kui ühe tähtsaima majandusvaldkonna tuleviku üle ning seatakse sihte, kuidas tänased otsused mõjutavad meie metsade kestvust ka 20 ja 2x20 aasta pärast.

Konverentsi avades nentis keskkonnaminister Marko Pomerants, et praegu metsanduse ümber toimuvas poleemikas jääb arusaamatuks, on see debatt või monoloogide rida.

"Minu üleskutse on see, et kui püüame vaidlustada riiklikku metsastatistikat, siis enne sellega avalikkuse ette tulles seda infot siiski veidi ka analüüsiksid, enne kui nendega rahvast hullutama hakatakse," ütles Pomerants. "Teiseks - kui milleski on kokkulepitud, siis need kokkulepped peaksid ka pidama. Kui midagi ei meeldi, siis ei maksaks üldse kokku leppidagi."

Minister maalis ka pildi sellest, milline näeb tema hinnangul välja Eesti metsandus kahekümne aasta pärast. Peamine, mida ta usub, on see, et kodumaa mets on ka siis alles, sellest on kaitse all rohkem kui praegu ja igal kevadel istutatakse meie metsadesse 40 miljonit puud, keskkonnaminister kannab aga puidust toodetud viskoosriidest särki ja metsandusalane tipptasemel haridus tuleb Eesti Maaülikoolist.