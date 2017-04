Kahju kannatavad põllumehed nõuavad hirvedele särutegemist

Saaremaa põllumeeste liit teeb tulenevalt hirvekahjustuste kasvust maakonna jahindusnõukogule ettepaneku suurendada hirvede küttimist.

“See on läinud üle mõistuse, hirvekarjad on nii suured, et põllumees ei saa enam oma elu elada,” ütles Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post, kelle hinnangul on möödunud aastal Saaremaal kütitud 1081 hirve selle looma ohjeldamiseks ilmselgelt liiga vähe.

Posti sõnul leidsid sel nädalal koosistunud Saaremaa põllumeeste liidu liikmed, et hirvelaskmist tuleb oluliselt suurendada, kirjutab Saarte Hääl. “Keskkonnakaitsjatel ei tasuks Eesti looduse pärast küll väga muretseda, pigem ei ole inimesel enam väga palju ruumi maal jäänud.”

Tõnu Posti kinnitusel näeb ta oma koduaknast, kuidas igal hommikul on rapsipõllul 13- või 21-pealine hirvekari, kes mitte ainult ei söö ,vaid sõna otseses mõttes ka tallavad maa ära.