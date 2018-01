Kaht elukohta peab vähemalt 5–6 protsenti Eesti inimestest

Täpsemalt on seda uuritud küll juba mitme aasta eest, kuid professori sõnul ei ole põhjust arvata, et vahepeal oleks toimunud olulisi muutusi. 2010. aastal valminud uuringus kasutati EMT mobiilivõrgu kahe aasta positsioneerimisandmeid, mida üldistati kogu Eesti elanikkonna peale. Tulemus näitas, et sesoonselt kasutab kaht elukohta umbes viis protsenti rahvastikust.

Selle kohta, kui paljud Eesti elanikud kasutavad aasta ringi kaht või isegi rohkemat elukohta, eraldi põhjalik uuring siiani puudub. Niisugune küsimus oli küll olemas 2011. aasta rahvaloendusel.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul on rahvastikuregistris praegu võimalus anda veel ühe aadressi kontaktandmed lisaks oma põhielukohale, et inimest oleks võimalik vajadusel üles leida. Seda saab kasutada näiteks juhul, kui inimene töötab Soomes.