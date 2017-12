Kahtlustäratavad tehingud HKScanis olid emafimale tegelikult ammu teada

Praeguseks on koos Teet Soormi ja Mati Tuviga seitse kahtlusalust, keda kahtlustatakse korruptiivsetes tehingutes, omastamises ja rahapesus ehk lahtiseletatuna emafirma tagant varastamises. Lisaks kokku neljale eraisikule on kahtlustuse saanud ka kolm juriidilist isikut, kuid peale Soormi ja Tuvi pole ühtki nime ametlikult välja öeldud.

Prokuratuurile tegi avalduse kuriteokahtluse kohta HKScan ise.

Eelmisel nädalal saatsid Teet Soorm ja Mati Tuvi avalikkusele ühispöördumise, kus kinnitasid, et toimuva puhul on tegu ebakompetentsete, kuid üliambitsioonikate HKScani juhtide karistusoperatsiooniga nende suhtes.

Oluline osa praegustest kahtlustusest tugineb sellele, et HKScan on mitme aasta vältel ostnud tooteid ja teenuseid, peamiselt teravilja, aga ka mune ja sealiha just Teet Soormi ja Mati Tuviga seotud ettevõtetelt.