Kaitsevägi kaardistas Hiiumaal liikumisteid

Aprilli algul viibis Hiiumaal 14liikmeline grupp sõjaväelasi. Tegemist oli Kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumise ja veoteenistuse liikumise kontrollikeskuse meestega.

Kolme päeva jooksul neljaliikmelistes gruppides liikudes tegid nad Hiiumaale mitu tiiru peale. “Kaardistame Hiiumaad, sest üks asi on satelliitpilt ja teine see, mida näed kohapeal,” selgitas kontrollikeskuse veebel Tarmo Tilling Hiiu Lehele.

“Eestis on liitlasväed ja me ei tea kunagi, millal tuleb korraldus näidata neile ka saari.” Aga ka kaitsevägi, juhul kui see tahab liigutada mingit üksust punktist A punkti B, saab vajaliku info toetuse väejuhatuse käest.

Veebel Tilling ütles, et kaardistamine on lai mõiste ja vahel jääb mulje, et koostatakse kaarti: “Seda me ei tee. Meie eesmärk on toetuse väejuhatuse liikumise- ja veoteenistuse võimalike liikumisteede ülesmärkimine.” Valmis kaardile tehti märkmeid ja peamisteks töövahenditeks seejuures on silmad.