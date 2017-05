Kakrarahu vanim kalakajakas alustas pesitsemist

29aastast kalakajakat ja tema kaasat nägi Kaarel Kaisel juba tänavu 5. aprillil Lihula vallas Matsalu küla mail.

Kaasa on 16 aastat noorem, sündinud 2004 ja saab suvel 13aastaseks. Paar on koos kaheksandat aastat. Kaasasid on juba nähtud ka pesitsuskoloonias Kakrarahul, pesas on kolm muna.

Teadaolevalt maailma vanim kalakajakas Marta elas 34aastaseks.

Kuidas elas Marta kaotuse üle temast kaheksa aastat noorem kaasa Oskar, sellest loe Lääne Elust.