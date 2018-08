Kaks parvlaeval sõitnud poissi päästsid hätta sattunud surfari elu

Nii helistas Andres isale ja kui isa esialgu ei uskunud, et 11aastane poeg oli tervel laeval ainus, kes abipalvest aru sai, helistas ta veel korra ja palus isal merepäästele helistada. Isa Kristo tunnistas, et poistel tuli teda päris palju veenda, et merelolija on tõesti hädas ja keegi teine peale tema poegade ei ole teda märganud.

“Ta ei lehvitanud nii nagu tavaliselt laevale lehvitatakse, vaid niimoodi – suurte kätega,” näitas Andres ette, kuidas mees abi kutsus.

