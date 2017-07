Kalamehe surmanud pull hukatakse

Möödunud esmaspäeval lükkas Tampere ligidal Ikaalinenis pull 60-aastase kalamehe järve kaldalt vette, mille tagajärjel kalamees hukkus.

Loom otsustati hukata, kuna ta võib uuesti inimesi rünnata.

Omanik kardab, et Lõunatuule nime kandev kahe ja poole aastane pull võib ka edaspidi inimestele ohtlikuks osutuda, kirjutal Iltalehti.

"Kui pull juba kord inimest on rünnanud, siis teeb seda uuesti," rääkis looma omanik Sari Änkö. "Pull ei austa pärast seda enam inimest." Omanik avaldas ka kahtlust, et loom võib tulla ka tuttavale inimesele kallale.

Enne esmaspäevast juhtumit polnud pull agressiivne. Mis täpselt karjamaal juhtus ja kuidas kalamees vette kukkus, omanik ei tea, sest polnud õnnetuse ajal kodus. Ta kahtlustab, et pull püüdis karja kaitsta, kui võõras loata karjamaale tuli. "Ma ei osanud oodata, et võõrad loata karajaale tulevad," kurtis õnnetu loomaomanik. "Inimesed peaksid aru saama, etvõõraste loomade juurde minna on ohtlik. Loomad on nii suured, et võivad palju kahju teha."