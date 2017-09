Kalanädala rändrestoranides serveeritakse õpilastele ligi 1000 portsjonit kalaroogasid

25. septembril algab Eesti toidu kuu raames koolides kalanädal. Viide kooli üle Eesti lähevad külla tippkokad ja kohalike kalakasvanduste esindajad, kes tutvustavad õpilastele kalatoite ja kalandust.

„Kutsun kõiki üles osa võtma Eesti toidu kuu raames toimuvast kalanädalast. Kuna tänavune toidukuu on pühendatud lastele ja noortele, siis tutvustatakse kalandust ja kalaroogasid just kooliõpilastele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Eesti kala on värske ja maitsev ning loodetavasti saavad selles kinnitust ka kalanädalal osalevad õpilased, kellele tippkokad kohalikust kalast maitsvaid kalaroogasid valmistavad.“

„Hõrkude kalatoitude noortele tutvustamine on kasulik ka kokkadele, sest tänased gümnasistid on homsed aktiivsed restoranikülastajad,“ ütles Kalanduse Teabekeskuse juhataja Toomas Armulik. „Kalanädalal osalevad Jõgeva, Tarvastu, Põlva, Võru ja Kuressaare koolid, sest just seal piirkondades tegutsevad suurimad kalakasvandused. Loodan, et tänu kalanädalale tekib noortel side kodukandi kalakasvanduse ja seal kasvatatava kalaga. Äkki sütitab üritus ka mõnes osalejas sügavama huvi kalanduse ja vesiviljeluse vastu ning järgmine kord pakutakse juba tema enda kasvanduse kala või saab õpilasest tulevikus kalakokk.“

Igasse kalanädalal osalevasse kooli läheb üheks päevaks külla tippkokk, kes valmistab söögivahetunnil õpilastele kohalikust kalakasvandusest pärit kalast maitsva roa. Kohal on ka kalakasvanduste esindajad, kes räägivad õpilastele oma igapäevatööst.

Kalanädala avaüritus toimub 25. septembril Jõgevamaa Gümnaasiumis, kus on külas Põhjaka kokk Ott Tomik. Kokk valmistab Härjanurme kasvanduse karpkalast lõunasöögi ja õpilastele tutvustatakse kalandust.