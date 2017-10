Kalevi kommivabrik saadab sulašokolaadi mahutitega Lätti ja Soome

Aktsiaseltsi Kalev emaettevõte Orkla investeeris Eestisse nn šokolaadiköögi rajamisse 3,5 miljonit eurot. Seal valmistatakse kakaost, suhkrust ja muudest komponentidest šokolaadimasse.

Orklal on kommivabrikud ka teistes riikides, kuid igale poole pole mõtet samasugust investeeringut teha. Nii laaditaksegi Kalevis valmistatud sulašokolaad mitmetonniste mahutitega veoautodele ning saadetakse Läti ja Soome magusavabrikutesse šokolaaditahvlite, -kommide ja –glasuuri valmistamiseks. Selleks, et šokolaad püsiks 35 kraadi juures ja ära ei tahkuks, on tünnidel nö kuumaveesärgid ümber.

Kakaooad, millest Kalevis šokolaadi valmistatakse, on kasvanud Aafrikas, Ghanas. Eestisse saabub šokolaadi tooraine siiski pulbri ja või kujul. Kakaooad töödeldakse kakaovõiks ja –pulbriks Euroopa ja Aasia vabrikutes. Kakao on börsikaup ja viimastel aastatel on selle hind pidevalt kerkinud.

Kalev läks eelmise aasta lõpus kõigi oma toodetega üle sertifitseeritud kakaole. UTZ Certified märk toodetel näitab, et tegu on kakaoga, mille tootmisel pole kasutatud lapstööjõudu ja mis tagab farmeritele ning nende peredele paremad töö- ning elutingimused.

„Maksame selle eest rohkem, kuid see lisa läheb farmerite hüvanguks,“ märkis Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare. Seetõttu on Kalevi šokolaadid ka natuke kallimad kui näiteks Pergale omad, kus ei kasuta UTZ sertifitseeritud kakaod.