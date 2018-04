Kalevi maiustustes oli mullu 80 tonni vähem suhkrut

Kuigi kommidelt ja šokolaadidelt eeldatakse magusust, mille tagab suhkur, vähendas meie suurim kommivabrik märkamatult osade toodete suhkrusisaldust.

„Suhkrusisalduse vähendamine ei ole eraldi eesmärk,” ütles Orkla Eesti AS (mille osa Kalev on) turundusdirektor Anne Tääkre Toiduliidu aastakonverentsil. „Eesmärk on pakkuda tarbijale tervislikke, maistvaid ja jätkusuutlikult toodetud maiustusi.”

Kuna tegu on maiustustega, ei saa neist toodetest suhkrut päris välja võtta. Ettevõte rõhutab oma kampaaniates, et inimene võiks enne maiustama asumist vaadata, millest antud maius valmistatud on ja pärast selle nautimist võiks teha väikse jalutuskäigu, et saadud energiat kulutada.

Kalevi tooted on jagatud suhkrusisalduse vähendamise mõttes kolme gruppi. Esimesse gruppi kuuluvad nostalgiatooted, mille valmistamiseks kasutatakse traditsioonilisi retsepte, mida ei muudeta. See tähendab, et neis suhkrusisaldust ei vähendata. Küll aga kasutatakse UTZ sertifikaadiga kakaod ja sertifitseeritud palmiõli, nagu ka teiste Kalevi toodete puhul.