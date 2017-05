Kallite auhindadega uusi elanike peibutanud valdades on rahvaarv taaskord vähenenud

Haldusreformi eel korraldasid mitmed vallad kallite auhindadega loosimisi nende vahel, kes ennast valda elama registreerivad.

Nüüd kui auhinnad on kõik välja loositud, registreerivad inimesed ennast aga taas valdadest välja.

Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald korraldasid eelmisel aastal kampaania, et saada täis elanike arv 11 000. "See kampaania läks meil üllatuslikult hästi, meile tuli juurde ligi 300 inimest," rääkis Paide linna avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm. Nüüdseks on elanike arv kukkunud taas alla 11 00 inimese.

Vaivara valla ja Narva-Jõesuu ühise kampaaniaga läks samamoodi: elanike arv on nüüd taas allapoole kukkunud.

Vaata lähemalt TV3 videost!