Kanade müügiringide vähesus sunnib hiidlasi kanu mandrilt tooma

Tänavu on linnukasvatajad teinud tavapärasest vähem noorkanade müügiringe ja hiidlased on pidanud kanu tooma mandrilt.

Kui tavaliselt on Hiiumaal käinud kanu müümas mitu linnukasvatajat, siis tänavu pole saarel tehtud ühtegi kanade müügiringi. “No kõik lubavad, aga keegi ei ole siiamaani tulnud,” rääkis Uue-Hendriku talu peremees Tiit Männamaa, kes tegeleb Kõpu poolsaarel linnukasvatusega.

Tema sõnul on paljud hiidlased käinud endale kanu toomas mandrilt. Männamaa ütles, et võtab arvatavasti augustis ette sõidu mandrile ja on lubanud teistele Hiiumaa linnukasvatajatele tuua kokku ligi 200 noorkana. Edasi-tagasi on Männamaa sõnul reisi pikkus jämedas laastus 800 kilomeetrit.

Lääne-Virumaal tegutsev Äntu Mõis tegi kanade müügiringe mai lõpus, kuid nende kodulehe andmetel külastati vaid viie maakonna bussipeatusi. Äntu Mõisa raamatupidaja Inne Rohtoja rääkis, et omanike vahetuse tõttu jäi üks partii tibusid tellimata ja tekkis tühimik. “Augustikuus hakkame müüma aasta munenud kanu ja kuskil septembri teises pooles tulevad noored kanad ning lähme kanaringidele ka nendega,” ütles Rohtoja.

Valgamaal tegutseva Linnu Talu ärijuht Jarno Hermet rääkis, et nemad ei ole sellel aastal teinud mitte ühtegi kanade müügiringi. Tema sõnul oli kevadel-varasuvel munaturg kõrgel üleval ning Linnu Talu tegutseb põhiliselt munade tootmise ja müügiga. “Meil oli mune väga-väga tarvis, seetõttu ei olnud ka kanu piisavalt ja ei saanud nendega ringile minna,” ütles ta.