Kärdla tehakse mädanenud sangleppadest puhtaks

Kärdla elanikud on harjunud eluga sanglepikus, aga arborist Heiki Hanso ütleb, et neil tuleb hakata harjuma sellega, et linnale näo andnud puuliik kaob tasapisi linnapildist – mida aasta edasi, seda kiiremini.

Hanso, kelle kodu ja ettevõte OÜ Arborest asub naabersaarel Saaremaal, võttis eelmisel nädalal Kärdlas Kalda tänaval Hiiumaa vallavalitsuse tellimusel maha vanu sangleppasid.

“Nii sel korral kui ka eelnevatel kordadel olen tähele pannud, et põhiline puuliik, mis siin Kärdlas on, on väga halvas seisus,” ütles Hanso Hiiu Lehele.

Puud on mädad, mõni on seest nii tühi, et püsti on ainult n-ö toru ja mitmel puhul on puu haaratsite vahel lausa tükkideks purunenud.

“Jämeduses väike varieeruvus on, aga suhteliselt sama vanad nad on – mina näen küll, et järgmise kahekümne viie aasta jooksul nii vallavalitsus kui Kärdla elanikud peavad arvestama, et nende identiteeditunnus, sanglepp läheb ajapikku välja.”

Ka linna arengukavades on kirjas, et Kärdla kõrghaljastus on põhiosas vananenud ja tuleb lähiaastatel uuendada-noorendada.