Kärdla uue põhikooli eelnõu lasti põhja

Enamus Hiiu vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeid otsustas loobuda Kärdla põhikooli uue hoone ehitamisest riigi toel.

Vallavanem Reili Rand oli juhtunust äärmiselt nördinud: “Mul on äärmiselt kahju, et sisutu valimisvõitluse esimesteks kaotajateks on Kärdla põhikooli õpilased. Selle otsuse hinnaks on ligi 4 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus oleks umbes 3,4 miljonit eurot,” kirjutas vallavanem sotsiaalmeedias.

Nimelt hääletasid viis komisjoni liiget eelarve-ja majanduskomisjonis põhikooli projektitaotluse eelduseks oleva varalise kohustuse võtmise eelnõu menetlusest välja, kirjutab Hiiu Leht. Eelnõu toetasid neli komisjoni liiget. Päev varem toimunud kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni istungil esitasid liikmed küll palju küsimusi, kuid lõppkokkuvõttes toetasid eelnõu. Probleem on selles, et esialgse taotluse esitamisega on kiire: tähtaeg on juba 2. oktoober.