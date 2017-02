Ehitusega tegelev ettevõtte OÜ Greencube on lisaks sellele, et nende kärgmajade idee pääses Ajujahi TOP 30 hulka nüüd koostöös välisministeeriumi ja Tehnopoliga viimas oma Hexagoni ideed rahvusvahelisele tasandile.

Lisaks valiti firma hiljuti kümne parima kodumaise ettevõtte hulka, saab lugeda SA tehnopol kodulehekülje uudistevoost.

Eelmise aasta alguses liitus OÜ Greencube sihtasutusega Tallinna Teaduspark Tehnopol. Initsiaator oli ettevõte omaniku Henri Bekmanni sõnul Tehnopol.

“Nad nägid meis innovatiivset ettevõtet, kellele suudavad pakkuda veelgi lisaväärtust kiiremaks arenguks,” selgitas Henri Bekmann. “Praegu oleme koostööga väga rahul, sest erinevaid koolitusi ja kontakte on sealt juba selle lühikese ajaga tulnud rohkem kui arvata oskaks.”

Tehnopol on Eesti välisministeeriumiga loonud koostöösideme ÜRO ning selle sidus- ja allorganisatsioonidega nagu Punane Rist ja programm Global Humanitarion Lab (GHL), et aidata Eesti ettevõtetel süsteemile paremini ligi pääseda. Kuna ÜRO ja Punase Risti juures asub palju programme, millest erasektor tihti teadlik ei ole, tegutsebki Tehnopol justkui “tõlgina”, et need võimalused Eesti ettevõteteni tuua.

Jaanuaris edastasidki Greencube’i meeskond, Tehnopol ja välisministeerium kärgmajade ehk Hexagoni tutvustused GHL-i partneritele hindamiseks.

“Seda, kas projekt päädib ka koostööga, kuuleme ilmselt juba märtsis,” selgitas Henri Bekmann.