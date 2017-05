Karjakellade vastu võitlev naine sai lõpuks kodakondsuse

Hollandis sündinud, kuid Šveitsis üles kasvanud 42aastane Nancy Holteni sai lõpuks oma tahtmise ja Šveitsi kodakondsuse. Holtenil oli kodakondsuisavaldus kaks korda tagasi lükatud, kuna tegemist on loomakaitseaktivistiga, kelle meelest kahjustavad kaelas kantavad Alpi karjakellad lehmade tervist ning mägikülade kirikute kellad teevad liiga palju lärmi.

Naine korraldab Alpi karjakellade kasutamise vastu kampaaniat, väites, et need on lehmade tervisele kahjulikud, on jahipidamise ja põrsaste võidujooksude vastu ning isegi kirikukellade helin külades käib talle närvidele. Lisaks on ta valjuhäälselt sõna võtnud jahinduse ja põrsaste jooksuvõistluse vastu.

Kuigi ta on elanud Šveitsis alates kaheksandast eluaastast ja räägib vabalt sealset saksa keele dialekti ning tema lastel on Šveitsi kodakondsus, lükkas Aargau kantoni kogukonnakomitee kaks korda tema kodakondsusavalduse kaks korda tagasi.

"Hoolimata sellest, et Nancy Holten vastab kõigile kodakonduse taotlemiseks vajalikele formaalsetele nõuetele, ei pea me võimalikuks seda talle anda. Sest tavõtab meedias pidevalt sõna ega austa meie traditsioone," selgitas jaanuaris kodakondsusest keeldumist kogukonnaliikmetest koosnev komitee, kellel on Šveitsis sellistes asjades sõnaõigus kaasa rääkida.

Nüüd aga otsustas kanton rahuldada Holteni avalduse ja ta saab Šveitsi kodakondsuse.