Karl Vaino lapselaps Anton toimetab Moskvas nagu kellavärk

Eestis pakub suurt huvi siinset päritolu Anton Vaino, kes on Vene riigis väga kõrgel positsioonil, Kremli administratsiooni juht. Temast leidub aga väga vähe avalikku infot. Kuidas teile tundub, kas Vaino karjäär on 100% seotud Putiniga, või võiks ta kunagi, kas või Putini-järgsel Venemaal omada mingit iseseisvat rolli?

Midagi väga saladuslikku siin ei ole. Anton Vaino oma eesti juurtega on täpne korralik ametnik. Ma ei tea, millise kasvatuse ta on saanud, aga nähtavasti osutus see õigeks. Vaino on näidanud end suurepärase bürokraadina, tõenäoliselt on Putinil olnud temaga väga mugav töötada.

Tüüpiliselt on ju Venemaal aparaat hõivatud sellega, kuidas raha teenida, kuidas paremat kohta saada. Ja kui siis ilmub keegi, kes toimetab peremehe heaks täpselt nagu kellavärk, siis paistab ta kohe silma. Tal pole isegi mitte tuhandiku protsendi eest poliitilisi ambitsioone. Ta on puhtalt juht, mänedžer ning sellepärast ka oma praegusele kõrgele kohale jõudnud.

