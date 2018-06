Karu sattus teadaolevalt esimest korda Vilsandile

Saaremaa staarkaru, keda mõne aja eest nähti Karala kandis, jättis läinud nädalal jäljed maha ka Vilsandi saarele, kuhu mesikäpp pole teadaolevalt kunagi varem sattunud.

Saarte Hääl kirjutab, et karu jälgi nähti saarel esimest korda juba eelmisel neljapäeval.

Sel esmaspäeval leidis üks saarel matkanud inimene jäljed aga RMK Kulpri telkimisplatsi kõrvalt liivarannast ja andis sellest ka saarevahile teada.

Saarevaht Avo Piisk ütles Saarte Häälele, et käis asja uurimas ja tuvastas, et tegu oli tõepoolest karuga. Eilseks oli metsaott saare tolmu aga taas jalgelt pühkinud. “Oleme jälle tagasi toitumisahela tipus,” sõnas Piisk rahulolevalt.

Küsimusele, kas karu üldse kunagi varem Vilsandile sattunud on, vastas Piisk, et paljukest neid karusid Saaremaalgi on olnud, Vilsandist rääkimata.

