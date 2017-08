Karujahi piiramine pani Mäetaguse jahimehed nurisema

Kolm jahtkonda, kes õigeks ajaks seireandmed esitamata jätsid, tohivad maakonna jahimeeste seltsi juhatuse otsusega karujahti alustada alles septembris.

“Seltsi juhatus võttis vastu otsuse, et 20 jahtkonnast viis tohivad alustada karujahti alles 1. septembril. Põhjenduseks toodi, et need viis pole seireandmeid esitanud või on andmed puudulikud,” rääkis Mäetaguse jahtkonna esimees Martin Mägi Põhjarannikule.

“Kui me enne septembrit karu lasta ei tohi, võib juhtuda, et septembris ei saagi enam lasta,” pelgab Mägi võimalust, et kordub mullune stsenaarium, mil juba 23. augustiks olid kõik kaheksa maakonna seltsile antud karuluba kütitud.

Seireandmete esitamata jätmise tõttu jahtkondadele piirangu seadmises pole aga midagi enneolematut − seda on varem teinud teisedki jahimeeste seltsid.

“Mina leian, et asjad peavad olema korrektsed − kui tahetakse õigust kiskjaid lasta, siis tuleb ka oma kohustusi täita,” kommenteeris Ida-Viru jahimeeste seltsi tegevjuht Egert Malts.