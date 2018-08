Karujärves avastati piirnormist 40 korda enam ümbrohumürki

Seda, miks aine kontsentratsioon Karujärves nii suur on ja kuidas see sinna sattunud on, keegi öelda ei oska.

Saarte Häälega vestelnud erinevad spetsialistid oletasid põhjusena põllumajandust, aga arvati ka näiteks, et tegu on jäänukiga kunagise vene sõjaväe aegadest või siis on hoopiski tegemist mõõtmisveaga.

Leitud dikamba-nimeline herbitsiid ei ole just kõige leebem tegelane. Näiteks USA-s on selle kasutamine mõnes osariigis keelustatud. Seda toimeainet sisaldavad maisi- ja teravilja puhul umbrohutõrjeks kasutatavad preparaadid Eestis üsna kallid, Saaremaa põllumehed neid eriti ei kasuta ning Karujärve kandis pole neid viimastel aegadel kindlasti kasutatud.

Mida arvavad leiust keskkonnaagentuuri ja põllumajandusuuringute keskuse spetsialistid, sellest loe Saarte Häälest.