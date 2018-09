Baruto räägib pikemas usutluses oma teistkordsest Eestisse naasmisest. "Neli aastat töötasin televisioonis, aga selle aasta maikuus vaatasin, et poiss kasvab ja hakkasin mõtlema, kas Tokyo suurlinn on ikkagi hea koht laste kasvatamiseks. Ütlesin televisioonile, et nüüd on kõik, ütlesin lepingu ühepoolselt üles.

Meil oli Jaapanis jube mugav. Olingi selline mugavuspagulane. Palk on, elamine on, kõik on olemas. Miks ma peaksin Eestisse ära tulema? Aga poissi vaadates tundus, et 60ruudune korter Tokyos hakkab kitsaks jääma. Ja tekkis mõte, et tuleme mugavustsoonist välja. Me tulime Eestisse, et siia jääda."