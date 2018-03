Kas jäätee rajamisel on mõtet, kui ühe auto ülesõidu hinnaks kujuneb enam kui 20 eurot?

Kaheks päevaks avatud Tärkma-Triigi 16,7 kilomeetri pikkuse jäätee rajamine läks maksma 10 000 eurot, seda jõudis kasutada 477 sõidukit, mis teeb ühe auto ülesõidu hinnaks 21 eurot.

Hiiumaa ja Saaremaa vahel avatud jäätee muutus rohkete sõitjate ja koormuspragude tõttu väga kiiresti sõidukõlbmatuks, siis tuli peale sula, hiljem uus külm ning jääteed enam avada ei õnnestunudki.

See paneb küsima, et kui jäätee rajamine on nii kulukas, kas selle avamisel on siis üldse mõtet?

“Ühe liiklusvahendi ülesõidu hinnaks kujuneb trassi kogumaksumus jagatud trassi läbinud sõidukite arvuga,” arvutas maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla ja sai ülesõidu hinnaks 20,9 eurot.

Võrdluseks, et sõiduauto parvlaevapilet Sõru–Triigi liinil maksab 8,4 eurot ja reisija täispilet 3 eurot.

Vaidla selgitab tänase Hiiu Lehe veergudel, milliseid kulutusi tuleb teha enne kui jäätee valmis, selle kasutamise ja sulgemise ajal.