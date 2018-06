Kas kehtestada põllurahu? Põllulinde jääb aina vähemaks

Linnuteadlaste seired näitavad, et terve hulk põllulinnuliike on Eestis tõsises hädas.

Suurema surve all on linnud, kelle kogu elu käib põllu peal. Järgmisena need, kes pesa teevad küll põllu serva, kuid otseselt sõltuvad toidumaal toimuvast. Näiteks põldtsiitsitaja, kes käib maas toitumas ning kelle saatus oleneb elukohavalikust ja putukate arvust.