Kas kellakeeramine mõjutab kliimat? Valvas kodanik: "Ilmastik muutus paugupealt sajandi kõige soojemaks!"

Miks maakera temperatuur praegu kasvab? Teooriaid, mis püüavad sellele küsimusele vastata, on kümneid. Võib-olla on põhjus õige lihtne – kevadine kellakeeramine? Seitsmekümnes riigis on leitud, et see toiming on kasulik ainuüksi päevavalguse säästmiseks (nii kehtestatavat suveaega kutsutaksegi – Daylight Saving Time).

Inimestele toob see toiming kaasa hulgaliselt muresid: kas saavad ikka kõik seierid-numbrid õiges suunas ja õigel ajal nihutatud, kuidas teha lastele ning koduloomadele selgeks vajadus ärgata uuel kellaajal…

Kas ja mida see aga loodusele kaasa toob?