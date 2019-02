Kas kevad on tõesti tulnud? Paistab küll nii!

Kõrgrõhkkond asub öösel taevakaarele tekkinud pilvi usinalt hajutama ja nii saab täna lasta päikesel enda nina paitada ning sellest pisut D-vitamiini ammutada.

Lääne-loode suunaline õhuvool kannab meie suunas sooja õhku ja päevane õhutemperatuur kerkib +2 kuni +6°C-ni. Lahtiste hõlmadega aga õue kippuda ei tasu, kuna kahe rõhkkonna piiril puhuv tuul on rannikul puhanguline.

Täpsem ilmaprognoos lähipäevadeks on selline:

Laupäeval (16.02) jääb Eesti lõuna pool laiuva võimsa kõrgrõhuala ja Norra rannikule jõudva aktiivse madalrõhkkonna piirimaile. Öösel on pilvi enam, aga ilm on sajuta. Lääne- ja edelatuul jääb üürikeseks pisut nõrgemaks, hommikuks tugevneb taas. on 0..+3, sisemaal võib pool kraadi ka 0°C-st madalamale langeda. Päev on laialdaselt tuleb selge taevaga. Puhub tugev edelatuul, puhanguid on 15, Soome lahe ääres 17-18 m/s. Õhutemperatuur on +3..+7°C.

Pühapäeva (17.02) öösel liigub aktiivsena püsiv madalrõhkkond üle Lapimaa kagusse ja selle servast võib ööks jõuda paksemaid pilvi, millest kohati vihma ja lörtsi sajab, aga sajuhulk on väga väike. Tuul on tugev, puhub edelast ja läänest. Hommikuks pöördub tuul loodesse ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+3, pärast keskööd langeb sisemaal 0..-2°C-ni, Päev on laialdaselt selge taevaga. Loodetuul on tugev ja eelkõige Eesti idapoolses osas, puhanguid on 14, Virumaa rannikul 17-18 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 0..+2, saartel kuni +4°C-ni.