Kas kotkad on süüdi lammaste kadumises Viirelaiult?

MTÜ Kotkaklubi kaalub Viirelaiule veebikaamera paigaldamist, et selgitada, kas kaitsealused merikotkad on seotud laiule toodud lammaste kadumisega.

Kotkaklubi liikme, Põlvamaa kontaktisiku Urmas Sellise sõnul pöördusid oma murega loomade kadumise pärast tema poole Lõuna-Eestist laiule seda hooldama toodud lammaste omanikud, kirjutab Saarte Hääl.

Sellise sõnul on saartel lambakasvatajate seas üsna levinud arvamus, et lammaste kadumises on süüdi merikotkad. Kuna Sellis tegutseb ka ise lambakasvatajana, on ta oma sõnul aga üsna kindel, et see jutt paika ei pea.

“Kui kotkad lambaid murraks, ega nad siis järelejäänud luid ja villa minema viiks,” lausus ta.

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juhatuse esimees Ants Kuks kinnitas, et Viirelaiule toodud lammaste omanikud loomade kadumises kedagi otseselt süüdistanud ei ole.