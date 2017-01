Kas alustate oma hommikuid alati kohvi joomisega? Ja päeva peale joote veel mitu tassi? Kas te tunnete end ärritunult, kui peate olema ilma kofeiinita? Taolise ärevuse põhjustab kohv, kui sellest on tekkinud sõltuvus.

Siin on mõned nipid, kuidas sõltuvusest lahti saada:

1) Asenda kohv rohelise teega

Kui sa võtad neli tassi kohvi päevas, siis püüa asendada vähemalt üks rohelise teega. Ajapikku asenda üha rohkem kohvitasse teega, kuni kohvi vajadust enam pole.

2) Jälgi, kui palju kohvi sa tarbid

Oluline on olla teadlik, kui palju kofeiini päevas tarbitakse. Kofeiin tekitab teadagi sõltuvust ning kui sa ei jälgi, kui palju sa seda päevas tarvitad, võivad tekkida vastavad tagajärjed. Samuti on raskem sõltuvusest lahti saada, kui sa ei oma ülevaadet, kui palju kohvi sa päevas tarbid.

3) Joo palju vett

Kui sa oled kohvisõltlane, siis on soovitatav juua rohkelt vett, sest kohvil on kombeks vedelik kehast välja viia. Proovi lisada veele erinevaid maitseid ning juua tass kas külma või kuuma vett, et ohjeldada tungi kohvi järele.

4) Võitle kofeiini sõltuvusega trenni tehes

Treenimine võimaldab endorfiinidele vaba liikumise. See aitab sageli ohjeldada peavalu, mis tavaliselt kaasneb kofeiini sõltuvusega. Sa ei saa minna jooksma iga kord, kui ihkad kohvi järele, kuid regulaarne füüsiline koormus mõjub pikemas perspektiivis kofeiini tarbimisele hästi.

5) Joo teisi piimajooke

Paljudele inimestele on kohv elustiil. Inimesed haaravad hommikuti kuuma joogi nagu sellel oleks teraapiline mõju. Proovi asendada kohv näiteks kuuma šokolaadiga, kakaoga või joo teed piimaga. Ei tohiks aga unustada, et kõikvõimalikud šokolaadijoogid on suure suhkrusisaldusega.

6) Tee väike uinak

Uinakud on tervisele kasulikumad kui tass kohvi, kuid jah, siinkohal loeb eelkõige see, kas uinakut on võimalik teha. Kontor pole selleks just kõige parem koht.

Allikas: indiatimes.com