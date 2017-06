Kas sel aastal on puuke vähem kui tavaliselt?

Bioloog Urmas Tartes märgib, et kuna kevad oli jahe, siis võibki mõnes kohas tunduda, et puuke nagu polekski.

"Teine tegur on soe talv, mis ei ole soodus mitte ühelegi kõigusoojasele talvitujale, kelleks ka puuk on. Kui vaatame aga neid Eestimaa puugipiirkondi, nagu kõigile tuntud Saaremaa, siis seal ei ole ühtegi osutust, et neid vähem oleks," lisab Tartes.

Kui suvi samas vaimus jätkub, siis tuleks talve üle elanud puukide osas olla tähelepanelikum, sest kuum ja kuiv ilm puukidele ei meeldi, kui on aga sombune, siis on puukidel lihtsam tegutseda.

Tartes soovitab eriti tähelepanelik olla kohtades, kus on liikvel palju loomi, kelle peal puugid tegutseda saavad.

