Kas sina suudaksid terve tööpäeva selle klienditeenindaja kombel ringi kihutada?

„Mulle väga meeldib liikuda,” ütleb varem Rimis ja nüüd Selveris müüjana töötav Egle Nurmsoo.

Kui poes müüjatele ühe kampaania käigus sammulugejad külge pandi, selgus, et tööpäeval kõndis Egle maha 52 kilomeetrit!

Ilusatel suvepäevadel võtsid nad elukaaslasega pärast tööd sageli ette ka 70 km pikkuse rattasõidu ja nii võttis naine Rimis töötatud esimese kaheksa kuuga 21 kg kaalus alla.

Eglele Maalehe poolt päevaks külge pandud aktiivsusmonitor näitas, et naine läbis tööpäeval 17 km ja kaotas 4600 kcal, mis võrdub viie tunni poksitrenniga. Egle ise ütles, et see päev oli väga kerge – poolteist tundi tuli istuda koosolekul, lisaks osaleda sünnipäeva tähistamisel ning ka kaupa polnud vaja palju välja panna.





