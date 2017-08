Kas tänavuse aasta kuumarekord jõuab täna 30 kraadini?

Täna on tõenäoliselt viimane võimalus, et tänavu mõõdetaks kusagil esimest korda vähemalt 30 kraadi sooja. Viimase tosina aasta sees on Eesti õhutemperatuuri maksimum ehk kuumarekord vaid ühel suvel jäänud 30 kraadist allapoole.

Ilmateenistus ja ka maailma ilmakeskused on viimasel paaril päeval prognoosinud, et Eestisse saabub täna korraks kuumalaine ja siin-seal võib õhutemperatuur tõusta 30 kraadini või isegi natuke üle selle. Kui nii läheb, siis võib tänavune suvi saada päris korraliku kuumarekordi kirja. On ju senine tippmark vägagi tagasihoidlik, kõigest 27,6 kraadi, mis mõõdeti 28. juulil Kundas.

Ilmateenistuse andmeil on viimase tosina suve seast üksnes korra maksimumtemperatuur jäänud alla 30 kraadi. Too juhtus aastal 2009, kui 19. juulil registreeriti Pärnus 29,3 kraadi ja mida enam ületada ei suudetud.

Huvitav on märkida, et viimase 12 aasta soojarekorditest kuus on püstitatud augustis, viis juulis ja üks juunis. Kõige enam on neil aastail soojarekordi au kuulunud Võrule, tervenisti neljal korral.

Eesti absoluutse soojarekordina püsib aga siiani 11. augustil 1992 Võrus mõõdetud 35,6 kraadi.

Viimase tosina aasta soojarekordid

2005 – 30,6º (11. juuli, Valga ja Viljandi)

2006 – 35,1º (9. juuli, Võru)

2007 – 31,9º (13. august, Kunda)

2008 – 30,0º (17. august, Võru ja Narva-Jõesuu)

2009 – 29,3º (19. juuli, Pärnu)

2010 – 35,4º (7. august, Narva-Jõesuu)

2011 – 32,0º (21. juuli, Pakri)

2012 – 33,4º (29. juuli, Narva-Jõesuu)

2013 – 32,5º (8. august, Valga)

2014 – 33,5º (4. august, Lääne-Nigula)

2015 – 31,6º (6. august, Võru)

2016 – 32,4º (26. juuni, Võru)

Allikas: Ilmateenistus