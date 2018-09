Kas tänavusest suvest saab meie kõige pikem suvi?

Tänavune klimaatiline suvi algas Eestis 9. mail. See tähendab, et ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõusis püsivalt üle 13 °C. Tänase seisuga klimaatiline suvi veel kestab ning selle pikkuseks on kujunenud 118 päeva.

Alates 1961. aastast on klimaatiline suvi kõige pikem olnud 2013. aastal, mil see kestis 129 päeva.

„Rekord sõltub sellest, milline tuleb september. Juhul kui soojad ilmad püsivad, võib sündida uus suve pikkuse rekord. Kas uus rekord sünnib või mitte, saab kinnitada aga alles septembri lõpus,“ ütleb keskkonnagentuuri ilmavaatluse osakonna asejuhataja Külli Loodla.

Eesti keskmisena on suve pikkus 94 päeva (keskmine on arvutatud aastatel 1971-2010). Kõige lühem suvi on olnud 1982. aastal, mil suvi kestis vaid 69 päeva.

Seega on suve pikkuse rekordini praegu minna veel alla kahe nädala. Ööpäeva keskmistele temperatuuridele võib kaasa elada Ilmateenistuse kodulehel.