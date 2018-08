Kas tänavusest suvest saab tõesti meie kõige soojem suvi?

Too, Eesti kliima ajaloos soojuselt kõrgeimal astmel trooniv suvi 2010 on paljudel küllap veel siiani meeles. Kolme suvekuu – juuni, juuli ja august – keskmiseks õhutemperatuuriks mõõdeti siis rekordiline 18,1 kraadi.

Homsega lõppev tänavune meteoroloogiline suvi, mida ka kalendrisuveks kutsutakse, on samuti olnud erakordselt soe. Pikaajalisest keskmisest ehk normist on olnud tublisti soojemad nii juuni kui juuli ja seda saab olema omajagu ka august. Kas õhus ei ole mitte uue kõige soojema suve sündi ning ajalooline suvi 2010 tõugatakse troonilt?

Tänavune juuni andis suvele hea stardi, Eesti keskmine õhutemperatuur oli 15,0 kraadi ( 0,6 kraadi normist kõrgem) ja seda oli 0,9 kraadi enam kui jaanikuul 2010. Kuigi äsjane juuli jääb meelde meeletu palavusega, Eesti keskmisena pandi kirja 19,9 kraadi (2,5° üle normi) , siis kaheksa suve tagasi küündis see uskumatult kõrgele, 21,8 kraadini ehk siis tänavusest kogunisti 1.9 kraadi enam. Seega oli augusti alguseks edumaa juba 2010. aasta suve käes.

Et rünnata meie suvede tippmarki, peaks nüüdne august olema ühe kraadi ringis toonasest soojem. See on aga päris raske ülesanne, sest toona järgnes juulile ka hästi soe august, 18,3 kraadi ehk kogunisti 2,5 kraadi üle normi.

Tänavune august alustas tagaajamist võimsalt: esimesel dekaadil oli Eesti keskmine õhutemperatuur 21,6° (norm 17,6°) ja teisel dekaadil 17,5° (norm 16,3°). Ent kas sellest piisab? Vist mitte. Kuigi ka praegune kümnepäevak on soojapoolne olnud, kipub troonile pääsemiseks ometigi sellest väheks jääma.

Kuidas võiduajamine täpselt lõpeb, selgub homse päeva lõpuks, mil suvi sügisele käe ulatab ja kalendrist hakkab meile augusti asemel september vastu vaatama.