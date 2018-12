Kas tead, kes käib pika sammuga ja kes teeb naljakaid väikeseid jooksujälgi?

Maaleht RUS 5

Foto: Madis Kallas

Viru- ja Võrumaal on lund nii palju, et saab vabalt suusatada ka seal, kuhu kunstlumest rajad ei ulatu. Mujal Eestis jääb õhuke looduslik lumekiht suuskade all pisut napiks, kuid "jäljeraamatut" võimaldab lugeda küll.