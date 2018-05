KAS TÕESTI? | Riigikogulased soovivad seadustada kreisi, millesse kuuluvad erinevates riikides asuvad omavalitsused

Loe veel

Kreisil on oma iseseisev eelarve ja tal on õigus kehtestada kohalikke makse tingimusel, et need ei kanna tollimaksude või nendega sarnaselt mõjuvate maksude iseloomu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2040. võiks esimene kreis valmis olla



Valga kreisi idee suurim eestvedaja on olnud endine Valga linnapea ja praegune vallavanem Margus Lepik.



Margus Lepik: „Valga valla prioriteediks on igasuguse taristu kaasajastamine ja kui utreerida, siis Valga vallast võiks saada aastaks 2040 eriadministartiivne üksus – Valga kreis.



Oleme seda ideed arutanud nii riigikogulase Igor Gräzini kui Valka linnapea Vents Armands Krauklisiga. Esimesed sammud kesklinnakontseptsiooni kujundamisel on tehtud ja vaatamata sellele, et piiriülene omavalitsuse ehk kreisi idee ei saanud Riigikogus [2016. aastal] kohe toetust, ei tähenda, et me mõtte ja arendustega edasi ei läheks.



Valga/Valka on sulandunud üheks nii keeleliselt, kultuuriliselt kui majanduslikult. Oleme mõlemad multikultuursed ja -keelsed linnad. Kõige suuremaks mureks ja väljakutseks saab olema riigiametnikele selgitustöö tegemine, et Valga vajab tuge ja pole ääremaa, vaid Riia eeslinn ja majandusgeograafiline võimalus. Lisaks tuleb riigiisasid veenda, et lõpuks hakataks ka Kagu-Eesti tegevuskava ellu viima.”