Kas tõesti suudavad hundid Norra valitsuspartei troonilt tõugata?

Toetus Norra valitsuse suurimale konservatiivsele koalitsiooniparteile Høyre on mõnes piirkonnas kuni seitse protsendipunkti langenud. Ning seda "tänu" huntidele.

Kristian Tonning Riise, Høyre esikandidaat parlamendivalmistel Hedmarki maakonnas selgitas uudisteagentuurile NRK, et languse põhjuseks võib olla talvine debatt huntide küttimismahu üle.

Norras elab teadaolevalt 47 hunti ning parlament tegi ettepaneku vähendada nende hulka 15-ni. Høyre ettepanekut ei toetanud. Keskkonnaminister Vidar Helgeseni sõnul selline asi aga paljudele valijatele ei meeldinud.

Arvatakse, et hundid siiski kaua päevakorras ei püsi ning septembri algul toimuvatel üldvalimistel enam muret ei tekita.

Samas tunnistas Tonning Riise, et hunditeema on neile raske olnud ning tegemist on näitega arrogantsusest, millele paljud inimesed on reageerinud.

Kuid samas - lambad lastakse varsti aasadele ning kui hundid neid murdma hakkavad, võib sellel septembrikuistele valimistele oma mõju olla.

Samal ajal on Høyre langusest kõige enam võitnud põllumajanduslik Keskpartei.

