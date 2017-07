Kas võõral põllul herneraksus käimine on normaalne?

Sotsiaalmeedias on vallandunud diskussioon selle üle, kas teeäärsetelt hernepõldudelt kaunade noppimine on vargus, mis väärib kohest ja kiiret hukkamõistu, või täiesti normaalne käitumisviis.

Ühed ütlevad, et nii on ajast aega tehtud ja tehakse ka edaspidi, teised jälle, et sellisele tegutsemisele õigustust pole - võõra vara, olgu seleks siis kasvõi hernekaunad, tarvitamine on vargus.

"Kui keset põldu sõtkuma ei minda, siis ei ole selle herne söömine selliselt põllult mingi probleem ja on täiesti normaalne," väidab üks diskussionis osaleja.

"No ma ei tea ... Las söövad! Ma saaks aru, kui reka oleks ette aetud ja kühveldataks herneid sisse!" kehitab teine õlgu.

Samas on ka tesitsuguse arvamusi.

"Alati tuleb omaniku luba küsida, kui seda ei tee on see vargus."

"Sõbrad, kas te istute teinekord teeveerde pargitud võõrasse autosse, avate omaniku rahakoti ja võtate sealt veidi sularaha väitega, et ega ma ju palju võta, enamus jääb alles? Sõbrad, kas te sisenete teinekord mõnda korterisse ja võtate sahtlist veidi lauahõbedat, ainult veidi, väites, et enamus jääb ju alles ... Minu vanaisa tegi mulle Põlvamaal juba varases nooruses selgeks, et võõrale põllule (isegi kolhoosi omale) minek sealt millegi võtmiseks on vargus. Ja kahtpidi mõtelust siin olla ei saa. Samuti nagu ei saa natukene rase olla ei saa ka natukene ja kombekalt varastada. Lastetoa küsimus või järjekordne etapp matside-vurlede eri galaktikates asuvate maailmade sõjas," sekkub diskussiooni ka Maalehe ajakirjanik Rein Sikk.

Osad põllumehed on aga lootuse kaotanud, et iniemsed nende põldudest eemale hoiavad ning koostanud herneraksus käijatele sõbraliku meelespea.

HERNERAKSUS KÄIMISE MEELESPEA Korja herneid põllu servast!.

Kui puuduvad teravad küüned, siis kasuta kaunade korjamiseks kääre või nuga.

Palun ära talla põldu ega tiri taimi välja.

Naudi herneid rõõmsa tujuga ja ütle põllule aitäh! Allikas: Sänna Põllumees OÜ Allikas: Sänna Põllumees OÜ

Üks aspekt, mille peale inimene, kes maaeluga kursis pole, on aga otse põlult herneste söömisel veel: taimekaitsevahendid.

Juba aastaid tagasi selgitas Tartumaal tegutsev põllumees Madis Ajaots Maalehe veergudel, et talunike hernepõldudel valmivad ahvatlevad kaunu näpatakse ja topitakse suhu koos taimkaitsevahenditega.

Ajaotsa sõnul pritsitakse herneid hernemähkuri vastu ja pärast seda tuleks oodata vähemalt 30 päeva enne, kui käsi herne järele sirutada.

“Inimest see (taimekaitsevahend - toim) ära ei tapa, aga kui kõhu võib lahti võtta ka niisama suur hernesöömine, saati siis selline, kus taimekaitsevahend peal on,” märkis Ajaots.

Hea lugeja, mida sina arvad - kas võõralt põllult herneste noppimine on vargus? Miks inimesed seda teevad ja endale koos hernestega vabatahtlikult taimekaitsevahendit sisse söövad?

Foto: Bianca Mikovitš