Kas võtad osa laupäevasest alasti aianduse päevast?

Üle maailma on hulk inimesi sillas paljalt aias ringi müttamisest. Oma igati tervisliku hobi vastu huvi tõstmiseks on iga maikuu esimesel laupäeval nad kõik koos paljalt peenarde vahel.

"Kui väljas paitab sind õrn tuuleke, tunned seda kogu kehaga. Tunned loodusega ühendust sellisel moel, kuidas riietega tunda ei saa," kirjeldab võlusid Barbara Pollard, palja aianduse propageerija Inglismaalt.

Aiandus olla ürituse veebilehe sõnul ujumise järel teine tegevus, mida inimesed riieteta tegema nõustuvad. Seega on vast hulk inimesi, kes vajavad loomupäraseks aiandustegevuseks vaid väikest lisatõuget.

Organiseeritult on aiandust alasti harrastatud alates 2005. aastast. Ürituse sõnum on see, et oma kehas peaks igaüks end hästi tundma ning loomulikku olekut poleks tarvis häbeneda ega taunida.

Ilm tuleb hea

Sel laupäeval on paljude jaoks esimene võimalus saada päikeselt korralik annus kevadist D-vitamiini.

Riigi ilmateenistus lubab laupäevaks vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kus temperatuuri 10-16°C. Pühapäev tõotab tulla soojem - küllap ei ole teistelgi päevadel paljalt aias müttamine patt.

Aadam ja Eevagi olla paljalt aiandusega tegelenud. Seega paljalt aeda? Teeme ära!