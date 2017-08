Kass sai rängalt viga – kust ma leian kiiresti abi ja kui kallis see on?

Selgub, et see polegi nii lihtne, kui oled suurtest linnadest eemal ja abi võib eeldada looma vigastuste uurimist röntgeniga ning võimalik, et ka opereerimist.

Kuna elan Tallinnas, kuhu tuleb niikuinii tagasi sõita, valin veebist leitud Loomade Kiirabi Kliiniku pealinnas. On pühapäev ja haiglasse jõuan vigastatud sõbrakesega kella 19ks. Narkoosist veel täielikult ärkamata kass süles, näen kiirabiteenuse arvet – 219 eurot.

Ausalt, kartsin näha veelgi suuremat summat. Ainuüksi visiiditasu erakorralisel vastuvõtul pärast kella 18 maksab 72 eurot. Rohud, tuimestus, röntgen, õmblemine, veresuhkru määramine, kanüül, abivahendid... 17 eri nimetust. Nädal hiljem uuesti kassiga haiglasse minnes lisandub vastuvõtu ja rohu eest 40 eurot.

Kokku läks kassi kaklus võõra loomaga maksma 260 eurot. Kliinikus olid töötajad väga sõbralikud ja abivalmis, nii et isegi kassile tundus seal meeldivat. Skeptikuna küsisin aga endalt: kuidas ja kas üldse saaks odavamalt ja kas oleksin abi saanud ka mujalt kui Tallinnast?