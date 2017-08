Kassi tapjani juhatava info eest pakutakse 1200 eurot

Foto on illustratiivne.

Rootslasest telesaatejuht on nõus sellele, kelle antud info alusel leiab politsei inimese, kes eakast kassist autoga üle sõitis ja oma tegevuse samal ajal ka videole jäädvustas, maksma 10 000 Rootsi krooni ehk 1236 eurot.

Julia-nimeline kiisu suri autorataste all möödunud teisipäeval Säffles. Pealtnägijate sõnul lähenes auto ülisuurel kiirusel ning sõitis kõnniteel istunud 15-aastasest kassist otse üle. Sõiduki avatud akendest kostusid tänavale naer ja huilged.

Julm tapmine on kohalikku kogukonda vapustanud ning inimesed soovivad mõrvarist autojuhi ja tema kaaskonna üles leida. TV saatejuht Peter Rylander on üks neist, kelle äärmiselt julm käitumine endast välja viis ning ta on kurikaeladeni juhatava teabe eest leiutasu välja pannud.

"Tegemist on traagilise ja kohutava õnnetusega, millel on küll olemas tunnistaja, kuid kahjuks ei pannud ta tähele auto registreerimisnumbrit," sõnad Rylander ajalehele Säffle-Tidningen.

Tasu võib saada igaüks, kelle poolt edastatud korrektne ja täpne teave aitab politseinikel kassi tapja leida.

Allikas: The Local