„Olukord on hull. Mitte miski ei takista neid Narva veehoidlast Peipsi järve ning Emajõe kaudu Tartusse jõudmast. See on vaid aja küsimus,“ ütleb Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse osakonna lektor Katrin Kaldre.