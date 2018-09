Katoliku kirik avalikustas paavsti visiidi täpse programmi

„Paavstil on kohtumisel kaks eesmärki, esiteks innustada olema noori ühiskonnas aktiivsed ja teiseks kuulata, mida Eesti noortel on öelda. See pole jumalateenistus, see on vahetu kohtumine, kus noored võivad midagi öelda paavstile, ta kuulab kindlasti tähelepanelikult ja kindlasti ütleb ka ise midagi,“ kirjeldas isa Igor programmi.

Kohtumine on eriti tähtis seetõttu, et oktoobris toimub Vatikanis sinod, kus arutatakse noortesse puutuvat ja Eesti kohtumine ongi enne seda viimane kohtumine noortega.

Kaarli kirikus on kohal noored erinevatest kirikutest ning igast konfessioonist saab keegi sõna, samuti on kohal kirikute juhid ning paavst pöördub hiljem kõigi poole oma sõnumiga.

Spetsiaalselt selleks ürituseks tuleb kohtumisele noortegruppe ka Poolast, Soomest ja Venemaalt.

Peale kohtumist noortega lõunatab paavst saatjaskonnaga Pirita kloostris. Peale seda tuleb Peeter-Pauli kirikus kohtumine inimestega, kes on läbi kiriku halastustöö abi saanud ning sealt suundub paavst edasi Vabaduse väljakule, kus 16.30 algab Püha Missa. Väravad alale pääsemiseks avatakse kl 14.

Missa eest vastutav isa Wodzisław Szczepanik ütles, et Püha Missa on katoliiklastele äärmiselt oluline sündmus.

“Usume, et Jeesus Kristus on tõesti ja reaalselt kohalolev armulauas ja sõnas, see pole ainult sümboolne,” sõnas ta.

„Missal on muidugi ka neid, kes pole usklikud ja pole kunagi missal osalenud,“ sõnas isa Wodzisław. “Kui usklikud põlvitavad, siis me ei oota, et kõik põlvitavad ja kõike kaasa teevad, võib sel ajal ka istuda.“

Kuna missale oodatakse peale katoliiklaste ka kõiki teisi, kes soovivad seal osaleda, siis jagatakse saabujatele sisenemisel mitmekeelsed raamatukesed, kust saab infot missa korralduse, selle osade ja missal käitumise kohta.

Armulaual osalevatele katoliiklastele on eraldi sektor.

Tallinnas sõidab paavst ringi väikese elektrilise nn papa mobiiliga, mis tuuakse spetsiaalselt kohale.

Selle kohta, kus saab paavsti soovi korral tervitada ja lähemalt näha, info veel täpsustub.

Korraldajad rõhutasid, et Pühale Missale tulijad peavad end eelnevalt registreerima ja saama selleks pileti, ilma selleta alale ei pääse ning tuleb jääda eemale.

Korraldajate sõnul sõltub osalejate arv suuresti ilmast ning ilus ilm meelitab kindlasti kohale rohkem rahvast, kelle tarbeks plaanitakse üles panna täiendavad ekraanid.

“Parem on kindlasti registreeruda, kui jääda lootma, et saab kuskilt eemalt vaadata,” soovitas Puusepp.

Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani sõnul tuleb kindlasti mitmeid liikluspiiranguid, samuti peavad inimesed missale tulles selleks varuma piisavalt aega.

Kristjan Jaani sõnul asuvad politseinikud tööle juba eelneval päeval ning kontrolli tõhustatakse sisepiiridel, eriti lõunapiiril, samuti lennujaamas ja sadamas.

“Liikluskorraldusskeemid on valmis 12. septembriks ja siis saame detailselt rääkida piirangutest ja parkimisest,” sõnas ta.

Liikluse poolelt on päev Jaani sõnul keeruline ja seda eriti hommikul, sest paavsti saabumine jääb tipptunni sisse ja suletakse kogu trass.

Kogu info paavsti visiidi kohta, samuti missal osalemiseks ja registreerumiseks on veebilehel paavsteestis.ee.