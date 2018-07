Katrin Pautsi “Minu Muhumaa” pani saare podisema

Koguva küla. Foto on illustratiivne.

“Inimesed ootasid vallatutvustust, aga said kõveravõitu selfie,” ütles Koguva külas elav semiootik ja kirjandusteadlane Kadri Tüür.

“Olen raamatut lugenud ja leian, et ühtviisi on väga julge tegu oma elu, ka ebameeldivad sündmused ja inimesed, kirjutada üles ja pakkuda kõigile lugemiseks ning teiselt poolt teeb see inimese väga haavatavaks,” arvas Muhus elav ettevõtja Riin Jürgenson.

Tema sõnul raamat Muhu kuvandit inimeste silmis ei muuda. “Igalühel ongi ju tema enda Muhumaa – kellele kodu, kellele lapsepõlve suved, kellele puhkus jne,” ütles Jürgenson.

Katrin Pauts ütleb, et herilasepesa kihamine Muhus on kinnitus sellele, mida ta ka raamatus väidab. “Kui sa julged Muhu kohta valgustada külge, millest siin pole kombeks valjusti rääkida, tuleb see teema kohe maha materdada,” väitis Saarte Häälele kirjanik, kelle raamatut pärast poleemikat hakati kauplustes tükk maad paremini ostma ning teos püsib enimmüüdud raamatute edetabeli eesotsas.