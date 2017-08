Kaubaks läheb tuhandeid tonne õunu, aga vaid paarsada kilo neist on eestimaised

Kaubanduses on kodumaine õun ka praegu täiesti olemas, ainult selle müügikogus jääb peaaegu kümme korda välismaisele õunale alla.

Üldiselt näib, et tänavu on rahvas kuidagi eriliselt agar õunaostja. Kui uskuda kaubanduskettidest saadud infot, siis on juba tänavu poole aastaga müüdud kaugelt rohkem ubinaid kui aastate keskmised müügikogused eeldaks.

Suurenev nõudlus näitab ühest küljest, et koduaedades on õunasaak sel aastal kesine, teisalt võib see olla märk kodumaistele õunakasvatajatele – kasvatage rohkem vilju, tooge need müüki, hoolitsege, et saaki jätkuks ka talviseks ja kevadiseks ajaks – eestimaalased ootavad n-ö omi Sügisjoonikuid, Martsipane, Antoonovkaid ja Kuldrenette. Ja kui neid on palju, langeb tõenäoliselt ka nende hind, põhiline argument, miks siiani ikka Poola õuna kiputakse eelistama.

Suur õunamüüja Maxima

Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen märgib, et viimaste aastate müük on olnud ligemale 3000 tonni aastas, tänavu esimese poolaastaga aga juba 2000 tonni.

„Võttes arvesse klientide soovi tarbida võimalikult palju kodumaiseid tooteid, teeme kõik võimaliku, et meie kauplustest oleksid saadaval soodsa hinnaga Eestis kasvatatud juur- ja puuviljad,“ kinnitab Mustonen. „Paraku Eestis kasvatatud õunu on üsna piiratud koguses – nende osakaal aasta jooksul müüdavas koguses on väike.“

Eelmisel aastal varustas Maximat eestimaiste õuntega Laringo. Kõige kallimad õunasordid on Green Star, Kan-zi, Royal Golden, odavamad Macspur, Champion, Paulared (Poola). Neist viimane on üldse kõige odavama hin-naga saadaolev õunasort.

„Kuna tänavu Eesti õunte sisseostu veel ei toimu, siis hindade infot veel ei ole. Aga eelnevatel aastatel on Eesti õunad olnud pigem kallimast klassist,“ selgitab Mustonen.

Prisma müügis veerand Eesti õunu

ASi Prisma Peremarket kommunikatsioonijuht Piret Lankots märgib, et Prismad müüvad aastas keskmiselt 1100 tonni õunu, millest tänavu on müünud juba 835 tonni, aga sügis ja peamine õunaaeg on veel ees. Kõige populaarsem õun Prisma klientide seas on Golden.

”Müüdud õuntest on umbes 25% Eesti päritolu aga täpsemad osakaalud vahelduvad hooajati, kuna eestimaise õuna saadavus, tarnekindlus pole välismaiste õuntega võrreldav. Ka koguseliselt võiks Eesti õunu palju rohkem müüa, nõudlus selleks on olemas,” selgitab Lankots poeketi õunakaubandust. ”Eesti õuna müügiedu tagaks hinna alandamine, kvaliteedi ja tarnekindluse suurendamine, sest praegustel tingimustel jääb Eesti õun ikkagi rohkem hooajaliseks alternatiiviks.”

Ta tunnistab, et Eesti õun on välismaistest õuntest hinna poolest kallim. Peamine Eesti õunte tarnija Prismas on Viljade Maailm, üldnimetuse all tuntud “Poola õun” ongi aga tõepoolest pärit Poolast.

Comarketis üha hoogsam müük

ASi ABC Supermarkets (Comarket) tootejuht Piret Simon ütleb, et eelmise aasta õunte müük oli 270 tonni ja selle aasta kuue esimese kuu müük oli 187 tonni. Mullu moodustas Eesti õuna müük 7–8% kogu müügist, selle aasta esimese kuue kuu Eesti õuna müük on 12,3% kogu õunte müügist.

Kõige odavam õun Comarketi poodides on nn Poola õun – erinevad sordid. Kalleim sort on Kanzi. Eesti õuna hind jääb keskmisele tasemele – hind sõltub aasta saagikusest ning konkreetsest õunasordist, selle säilivusest.

„Kõige rohkem müüme Jonagored (Jonagold) sorti õunu, mis on reeglina Saksamaa, Hollandi või Belgia päri-tolu,“ kirjeldab Simon. „Hinnaklassilt jääb see pigem odavamate õunte tasemele.“

Piret Simon on seda meelt, et kui Eesti kasvatajad suudaksid pakkuda kodumaist õuna saagist-saagini, siis oleks üsna tõenäoline, et see õun ka välismaist kõrvale tõrjuma hakkab.

„Eesti inimesed ostavad hea meelega kodumaist toodangut,“ kinnitab Simon.

Coop soovib Eesti õuna aastaringselt

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido sõnul müüsid Coopi kauplused mullu üle 2000 ton-ni õunu ning tänavu esimese poolaasta põhjal saab öelda, et õunte müük on veelgi 10% kasvanud.

„Eestis on õunapuu pea igas hoovis ning õunte valmimisel eelistab Eesti inimene reeglina oma aia õunu. Poodi minnakse õunu ostma siis, kui siinne hooaeg läbi ning värsked puuviljad tuleb tarnida piiri tagant,“ iseloomustab Miido kodumaise tarbija ostuharjumusi. „Seega Eesti õunad saab inimene oma aiast või turult ning poest käiakse ostmas valdavalt välismaist õuna.“

Kuna Coop Eesti koosneb erinevate piirkondade tarbijate ühistutest, siis on tavaks, et piirkondlik ühistu teeb koostööd kohalike õunakasvatajatega. Keskselt on Coopi kauplustes müügil ka Kadastiku Õunaaia ning Halika Õunatalu õunu, märgib Miido.

Tema hinnangul on õunte hind sõltuvuses hooajast ning saagikusest. Kõige odavamad on kindlasti Poolast pärit õunad nagu Idared ja Champion, hinna poolest keskklassi jäävad Eesti õunad, samuti Jonagold, Golden, Red Prince ja Royal Gala. Kõige kallimad sordid on näiteks Kanzi ja Red Delicious. Kusjuures ka Coopi poodides on kõige populaarsemad Poola päritolu õunad.

Et kohalik õun reaalselt poelette vallutada suudaks, peaks Eestis kliima Martin Miido sõnul võimaldama aasta-ringset õunahooaega.

Eesti õuna püüdlustest eduloo poole loe ka Maalehe digilehest: http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/eesti-lauaouna-edulugu-soltub-selle-letihinnast?id=79360922.