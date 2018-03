Kaugliinibussid on Põltsamaa hüljanud, Puhu ristis seevastu bussiuputus

Kui Põltsamaal peatub päevas vaid kaks bussi, millega Tallinna saab, siis paar kilomeetrit eemal Puhu ristis on peatus ette nähtud tervenisti 45 pealinna suunduval bussil ööpäevas. Põltsamaalased ei ole rahul, et kaugliinibussid enam linna sisse ei sõida.

Maaleht kirjutas kahe ja poole aasta eest, et suurel teel sõitvad bussid vuravad väikelinnadest peatumata mööda. Sealhulgas Põltsamaalt. Septembris 2015 väljus Tartust Tallinna ööpäevas 35 bussi, neist Põltsamaale pööras sisse kaheksa, lisaks peatus neli Puhu ristis. Toona pakkusid linlased lahendusena välja, et kui linna sissesõitu tõesti ajakulukaks peetakse, siis vähemalt Puhu ristis võiks rohkem busse peatuda.

Peagi juhtus väike ime – pool aastat hiljem sai Maaleht oma lugejatele edasi öelda, et toda hüljatud Puhu risti peatust tabas bussiuputus. Seal peatus tollal juba 26 bussi, kusjuures mõne tunni sees koguni neli. Põltsamaale sõitis sisse varasemast vaid üks vähem, seitse.

Puhu ristis peatumiste kasvu tõi kaasa vahepeal kehtima hakanud uus ühistranspordiseadus, kus liiniloa saamise üheks kriteeriumiks vedajal oli peatuste arv sõiduplaanis, mida peeti teenuse paremaks kättesaadavuseks.

Nüüd aga võttis Maalehega ühendust Põltsamaal elav Imbi Laagus, kes kurtis, et praeguseks on kaugbussid Põltsamaa täiesti hüljanud. Päevas sõidab linna sisse vaid kaks bussi, millega Tallinna saab ja neli, millega Tartusse.

„Puhu risti linnast külma ja tuisuga mitu kilomeetrit minna on eriti vanematele inimestele ja lastega peredele või arsti juurde sõita tahtjatele vaevaline,” rääkis Laagus.

Naise sõnul ollakse Puhu ristis bussi oodates külma tuule käes, Põltsamaal on aga soe ooteruum. Lisaks peavad jalgsi Puhu risti minejad ületama tiheda liiklusega ohtliku ristmiku.

„Miks ei võiks rohkem busse linna sisse sõita, see võtaks neil vaid viis minutit aega?” küsis ta.

Laaguse kinnitusel on linlased oma murega ka kohaliku võimu poole pöördunud, kuid tulutult.

Põltsamaa vallavolikogu maaelukomisjoni esimehe Jaan Aiaotsa sõnul kiireid lahendusi ei olegi. Üheks põhjuseks on see, et vedajad konkureerivad omavahel, et kiiremini sihtkohta jõuda. Ja seni, kuni seadusandlus soosib vedajaid liinide planeerimisel, ei muutu midagi.

Põltsamaa vallavalitsuses on koostamisel kirjalik pöördumine Riigikogu poole. Ühtteist on siiski kohapeal juba olukorra leevendamiseks ka ette võetud.

„Jõgevamaa ühistranspordikeskus on osasid oma maakonnaliine pikendanud ja Põltsamaalt saab päevas 19 bussiga Puhu risti ja 27 tulevad tagasi, aga sellega ei ole harjutud ja eks ta ole varasemast ebamugavam ka,” selgitas Aiaots.

Kui Põltsamaalt saab Tallinnasse praegu ööpäevas kahe bussiga, siis Puhu ristis peatub juba 45 bussi. Tartusse saab linnast nelja ja Puhu ristist 43 bussiga. Kokku sõidab ööpäevas Tartust Tallinna üle 50 bussi ja teist samapalju tagasi. Kahe aastaga on väljumiste arv mõlemas suunas kasvanud 15 võrra.