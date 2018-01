Kauplejad ja ostjad on turu lahtioleku aegades eri meelt

“Müüjad on ka inimesed – kui pean terve päeva leti taga olema, millal siis väikeettevõtjana veel kaupa järgmiseks päevaks ette valmistan?” küsib pöördumises juurviljaleti müüja, lisades, et tal on kahju raisatud ajast, mil rahvast õieti ei käi.

Tartu turuhoone lahtiolekuaega pikendati argipäevadel kella kuueni õhtul pärast remondijärgset avamist. Varem oldi aastaid kella neljani lahti.

“Läinud kevadel tegime turu kodulehel küsitluse, mis ajani rahvas tahaks ostmas käia, ja 80% soovis kella18ni, et nad ka töölt tulles saaksid seda teha,” selgitas Maalehele turu juhataja Ivo Tombak.

