Kauplused peavad õunad ´Renett´ ja ´Kuldrenett´ müügilt kõrvaldama

Tänasest jõustub ettekirjutus, mille alusel on kauplused kohustatud lõpetama Mulgi Õun OÜ ja Aran PM OÜ turustatavate õunte ´Renett´ ja ´Kuldrenett´ müügi.

Põllumajandusamet koostas ettekirjutuse ettevõtetele Rimi Eesti Food AS, Selver AS ja Coop Kaubanduse AS, kuhu Mulgi Õun OÜ ja Aran PM OÜ on õunu turustanud.

"Tänasest enam neid õunu meie kauplustes ei müüda, tagastame need tarnijale," ütles Coopi pressiesindaja Martin Miido. Rimi pressiesindaja Katrin Bats teatas, et viimane tarne kõnealuseid õunu tuli neile eelmisel esmaspäeval ning nüüdseks on nad kõik läbi müüdud.

Selle nädala algusest alates müüakse kauplustes hoopis samas kilepakendis õunu, mille etiketil seisab ainult Mulgi Õun. Hinnasildil on õunte päritolumaaks märgitud Eesti, sordiks Leedus aretatud 'Auksis' ning 2. klass.

Õunte turustamisele on kehtestatud konkreetne standard, mis näeb ette sordinime märkimise pakendile või hinnasildile. Sordinime võib asendada sünonüümiga. Ei ole olemas sorti ‘Renett’ ega ka ‘Kuldrenett’, samuti ei ole need registreeritud sordinime sünonüümidena. Õige sordinimetus oleks 'Liivi kuldrenett', millega asjatundjate hinnangul tegu polnud.

Põllumajandusamet jätkab õunte ´Renett´ ja ´Kuldrenett´ tarneahela uurimist, dokumentatsiooni kontrollimist ja õunte päritolu kindlakstegemist.

Õunte turustamisel on sordinimi ja kvaliteediklass kohustuslikud. Samuti loetakse nõuded täidetuks, kui nimetatud info on transpordikastidel ja hinnasildil.

Juhul, kui õunad ei ole müügil originaalkastidega, peab tarbijale see info olema kättesaadav hinnasildil. Kui info on väikepakendil, siis see ei pea olema hinnasildil.

Eelmisel nädalal kirjutas Maaleht, et OÜ Mulgi Õun müüdavad ´Renett´ ja ´Kuldrenett´ õunad on teadmata päritoluga.

Kauplused jäid toona õunte sordi ja päritolu osas kommentaare jagades reserveerituks.

„Hankija on pakendile ja saatelehele kandnud info, et tegemist on Eesti õunaga, sordinimega ’Renett’,” ütles Rimi pressiesindaja Karin Bats.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik märkis, et kauplusel ei ole olnud põhjust kauba päritolu osas kahelda. „Seega kui saatelehele on kirjutatud “Eesti õun”, siis me ei näe põhjust selles kahelda,” lausub Vaserik.

OÜ Mulgi Õuna omanikud on võrdselt Paavo Otsus ja Siim Kabrits. Kummagi ettevõtte — OÜ Aran PM ja OÜ Chaga — rahastusel ostsid nad tänavu suvel Toomas Rüütmannile kuulunud 104 hektari suuruse maatüki Pollis.

Paavo Otsus ega Siim Kabrits ei olnud peale põllumajandusameti teate avalikustamist kommentaariks kättesaadavad.

Siiani on Otsus andnud õunte päritolu kohta erinevaid selgitusi, millest ühtki pole võimalik kontrollida.